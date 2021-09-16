На Гродненщине четырехлетний ребенок смертельно отравился грибами

В Гродненской области фиксируются случаи отравления грибами. Об этом сообщает региональный центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Как отмечается, с начала сезона уже зарегистрировано девять подобных случаев, в результате чего пострадало 12 человек (для двух из них употребление грибов закончилось летальным исходом — среди скончавшихся четырехлетний ребенок).

Отравление может наступать не только от употребления ядовитых грибов, но и от так называемых условно-съедобных, если пренебречь основными правилами их приготовления, подчеркивается в сообщении.

Также причиной отравления могут стать съедобные грибы, если они долго находились без кулинарной обработки, употреблялись в сыром или недоваренном виде.

Для того чтобы не отравиться грибами, необходимо придерживаться следующих правил:

никогда не собирайте грибы, которые не знаете;

если гриб вызывает сомнение, лучше не кладите его в корзину;

старайтесь искать и собирать губчатые грибы — белые, бабки, моховики и т.п.;

дома еще раз тщательно проверьте каждый собранный гриб, прежде чем начинать готовить блюдо или делать заготовки;

перед приготовлением блюд из грибов их необходимо тщательно промыть, а перед сушением обтереть влажной тканью;

не употребляйте сырые грибы;

перед приготовлением любого блюда отварите грибы несколько раз в подсоленной воде (желательно не менее трех), при этом меняя воду, на протяжении 15-20 минут;

готовые блюда из грибов необходимо сохранять на холоде, не больше 24 часов, в эмалированной посуде;

не давайте грибы маленьким детям.