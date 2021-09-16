Область повышенного атмосферного давления накрыла страну

Сегодня погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления (по западной части скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы).

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По прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. По западной половине пройдут дожди.

Ветер юго-восточный умеренный, по западу порывистый. Температура воздуха в регионах составит:

Брест +19..+21°C;

Витебск +14..+16°C;

Гомель +17..+19°C;

Гродно +17..+19°C;

Могилев +15..+17°C;

Минск +16..+18°C.