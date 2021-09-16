Область повышенного атмосферного давления накрыла страну
Сегодня погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления (по западной части скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы).
По прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. По западной половине пройдут дожди.
Ветер юго-восточный умеренный, по западу порывистый. Температура воздуха в регионах составит:
- Брест +19..+21°C;
- Витебск +14..+16°C;
- Гомель +17..+19°C;
- Гродно +17..+19°C;
- Могилев +15..+17°C;
- Минск +16..+18°C.