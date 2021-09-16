Лига чемпионов. «МанСити» забил шесть, а «Аякс» пять голов в ворота соперников — все результаты первого тура

Завершился первый тур группового этапа розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/2922.

Себастьен Аллер — автор покера в ворота «Спортинга»

В среду в борьбу за трофей вступили команды из групп А-D:

группа A

«Брюгге» — «ПСЖ» — 1:1;

«Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг» — 6:3.

группа B

«Ливерпуль» — Милан — 3:2;

«Атлетико» — «Порто» — 0:0.

группа C

«Бешикташ» — «Боруссия» (Д) — 1:2;

«Спортинг» — «Аякс» — 1:5.

группа D

«Шериф» — «Шахтер» — 2:0;

«Интер» — «Реал» — 0:1.

Во вторник свои матчи сыграли команды из групп Е-Н .

Напомним, финал Лиги чемпионов сезона 2021/2022 запланирован на 28 мая на «Газпром Арене» (Санкт-Петербург, вместимость более 60 тысяч зрителей).

Фото из микроблога УЕФА