Лига чемпионов. «МанСити» забил шесть, а «Аякс» пять голов в ворота соперников — все результаты первого тура
Завершился первый тур группового этапа розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/2922.
В среду в борьбу за трофей вступили команды из групп А-D:
группа A
«Брюгге» — «ПСЖ» — 1:1;
«Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг» — 6:3.
группа B
«Ливерпуль» — Милан — 3:2;
«Атлетико» — «Порто» — 0:0.
группа C
«Бешикташ» — «Боруссия» (Д) — 1:2;
«Спортинг» — «Аякс» — 1:5.
группа D
«Шериф» — «Шахтер» — 2:0;
«Интер» — «Реал» — 0:1.
Во вторник
Напомним, финал Лиги чемпионов сезона 2021/2022 запланирован на 28 мая на «Газпром Арене» (Санкт-Петербург, вместимость более 60 тысяч зрителей).
Фото из микроблога УЕФА