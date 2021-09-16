Глава МИД Франции: действия белорусских властей не принесут им политическую легитимность

/ Беларусь-ЕС
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«Мы не согласимся ни с репрессиями, проводимыми в Беларуси, ни с действиями по дестабилизации, осуществляемыми против европейских интересов. Они не принесут белорусским властям политическую легитимность, которая может появиться только в результате политического диалога и проведения свободных и справедливых выборов под международным наблюдением». Такое заявление сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в двухминутном видеокомментарии по итогам прошедшей вечером 15 сентября в Париже встречи с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской.

«Я пожелал встретить сегодня госпожу Тихановскую в Париже, чтобы продолжить регулярные контакты, которые были установлены год назад. Президент республики и я впервые встретились с ней 29 сентября 2020 года в Вильнюсе», — отметил министр.

«Сегодня, — продолжил он, — я хотел передать политическое послание солидарности, встретив госпожу Тихановскую — солидарность Франции, которую выражают с белорусским народом и остальные европейцы в связи с репрессиями со стороны властей в Минске, только усилившимися за последний год».

Эта солидарность, по словам главы внешнеполитического ведомства, выражается также в поддержке белорусского гражданского общества в Минске, Вильнюсе или Варшаве. «Эта поддержка, прежде всего для белорусских студентов, будет усилена», — заявил Ле Дриан.

«Солидарность — это также мощные санкции, которые ввел Евросоюз в связи с действиями Лукашенко и которые Франция однозначно поддержала», — отметил министр.

Он подчеркнул, что Франция солидарна с Тихановской, «на протяжении года мужественно борющейся за политический диалог, который позволит вывести ее страну из кризиса, куда ее ввергли правители после сфальсифицированных выборов 9 августа 2020 года». «Мы продолжим прилагать усилия для облегчения и поддержания такой политики», — заявил Ле Дриан.

Кроме того, Франция солидарна с партнерами по Европейскому союзу, ставшими целью дестабилизирующих действий белорусских властей в мае, когда случился инцидент с самолетом Ryanair, и летом, когда начался миграционный кризис. «Французская техника развернута в Литве, чтобы помочь нашим партнерам справиться с этим нелегальным передвижением», — отметил министр.

Тихановская посещает Францию 15—18 сентября по приглашению Ле Дриана. В программе — встречи с президентом Конституционного совета Лораном Фабиусом, мэром Парижа и кандидатом в президенты Франции Анн Идальго, председателем Сената Жераром Ларше, председателем комитета по иностранным делам Национального собрания и председателем Европейской демократической партии Франсуа Байру.

Тихановская, как сообщила ее пресс-служба, обсудит с политиками организацию конференции высокого уровня по решению кризиса в Беларуси, а также участие демократических сил Беларуси в саммите Восточного партнерства, помощь гражданскому обществу и международное расследование против режима Лукашенко.

Франция с 1 января 2022 года будет председательствовать в Евросоюзе.

 

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Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
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Тэги: Беларусь-Франция Персона: Жан-Ив Ле Дриан

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