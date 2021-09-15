Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 13 человек, заявила заместитель главы его администрации Ольга Чуприс в эфире телеканала «Беларусь 1».

Эти люди были частью списка из 100 фигурантов дел, связанных с протестами, который подготовил бывший активист инициативной группы Виктора Бабарико, директор учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский , пошедший на сотрудничество с властями после своего ареста, передает БелаПАН.

«Президенту был передан список, в свою очередь президент направил его в администрацию для анализа», — сказала Чуприс.

По ее словам, все государственные органы отработали досконально каждое лицо, которое было озвучено президенту.

«Решением главы государства были помилованы 13 человек», — отметила чиновница.

Она сообщила, что большинство помилованных «относились к категории людей, совершивших преступления посредством интернета». «Эти лица, которые были включены в указ, они искренне раскаивались в содеянном и говорили о том, что действительно слабо понимали, что интернет способствовал совершению преступления», — заявила Чуприс.

Кроме того, «были и те, кто совершил хулиганство или активно участвовал в массовых беспорядках». «Таких тоже было несколько человек. К сожалению, большинство из них совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения», — сказала замглавы АП.

Чуприс пояснила, что человек, совершивший преступление, сопряженное с насилием, имеет гораздо меньше шансов быть помилованным. Кроме того, «учитывается поведение во время отбывания наказания» и «возможность вести законопослушный образ жизни после помилования». У 9 из 13 помилованных есть дети. Все они возместили причиненный ущерб и раскаялись.

«В отношении каждого из них было дано личное поручительство. У отдельных из граждан даже несколько поручителей было. Также ходатайствовали трудовые коллективы. Этот институт работает, и посмотрим, как он сможет оправдать себя в дальнейшем», — заявила Чуприс.

Она подчеркнула, что не все помилованные будут освобождены: «В отношении всех лиц, которые помилованы указом, применялись две категории: помилование условно и помилование с заменой наказания на более мягкое. Кто-то из тех, кому заменили наказание более мягким, придет в семьи. Но нескольким будет заменена такая мера наказания как лишение свободы на направление в учреждения открытого типа».

Чуприс также сообщила, что комиссия рассматривала более узкий круг, чем 100 человек, которые были в изначальном списке, так как часть из них не соответствовала требуемым критериям. По ее словам, около четверти включенных в список еще не имели приговоров, вступивших в законную силу, либо вообще не имели приговоров. 17 человек были злостными нарушителями режима отбывания наказания, а значит, по мнению Чуприс, не встали на путь исправления.

Более десятка лиц «совершили преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков или оружия, или коррупционные преступления». В списке были и те, кто был ранее судим либо совершил преступление во время отбывания наказания, а также те, кто отказался писать прошение о помиловании.

В ходе «Большого разговора» 9 августа Лукашенко предложил Воскресенскому нести личную ответственность за фигурантов этого списка: «Вот Воскресенский пусть занимается. Но когда ты будешь мне писать обращение, ты заложишь свою голову, и, как только хоть один из сотни вильнет в сторону, ты сядешь».

По итогу «разговора», как заявил Воскресенский, в первую часть списка на помилование, переданного Лукашенко, был включен блогер Игорь Лосик.

Ранее глава КСДС подтвердил, что его организация рассылает политзаключенным письма с предложением до 31 августа написать прошение о помиловании на имя Лукашенко.

12 февраля на VI Всебелорусском народном собрании Воскресенский призвал власти провести политическую амнистию. Лукашенко отреагировал на это предложение негативно: «Если этот человек (Воскресенский. — БелаПАН.) достанет Уголовный кодекс или другие наши законы, покажет мне хоть одну политическую статью и скажет, что на основании этой политической статьи кто-то осужден, мы будем думать, какие принимать решения. У нас не было и нет никаких политзаключенных».

Сам Воскресенский, ныне активно сотрудничающий с режимом, был задержан 12 августа 2020 года. 10 октября он стал одним из участников разговора Лукашенко с арестованными сторонниками перемен в СИЗО КГБ. На следующий день Воскресенского отпустили под подписку о невыезде. Обвинения в организации массовых беспорядков с него не сняты.