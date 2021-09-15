Глава Еврокомиссии назвала «гибридной атакой для дестабилизации Европы» нелегальную миграцию с территории Беларуси

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«Гибридной атакой для дестабилизации Европы» назвала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен нелегальную миграцию с территории Беларуси.

Тема была затронута в ежегодном докладе о положении в ЕС, с которым фон дер Ляйен выступила 15 сентября в Европарламенте, передает БелаПАН.

«Люди не являются разменной монетой. Посмотрите, что произошло у наших границ с Беларусью. Режим в Минске использовал людей. Они посадили людей в самолеты и буквально толкнули их к границам Европы. Этого нельзя терпеть. И быстрая европейская реакция показывает это», — заявила глава Еврокомиссии.

«Будьте уверены: мы продолжим быть вместе с Литвой, Латвией и Польшей», — подчеркнула фон дер Ляйен.

 

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Тэги: Еврокомиссия нелегальные мигранты Персона: Урсула фон дер Ляйен

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