Лукашенко распорядился организовать в «Зубренке» отдых и оздоровление группы детей «из Донецкой области»

Александр Лукашенко подписал распоряжение, в соответствии с которым группа детей из Донецкой области будет отдыхать и оздоравливаться на базе Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок» с 15 сентября по 5 октября.

«Просьба принять на оздоровление в Беларуси детей из Донецкой области поступила на имя главы государства по линии благотворительных организаций. Александр Лукашенко данную инициативу поддержал», — говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

Помимо отдыха и оздоровления для детей «будет организован учебный процесс и экскурсионно-культурные мероприятия по знаковым местам нашей страны».

«Решение главы государства подчеркивает последовательный курс Беларуси, направленный на проведение миролюбивой внешней политики, приверженность идеям гуманизма и милосердия в отношении детей, нуждающихся в заботе и поддержке», — говорится в сообщении.

В релизе не уточняется, из каких районов — контролируемых властями Украины или сепаратистами — приедут дети.