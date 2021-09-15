Иностранцы смогут без виз посещать Беларусь по прилету во все областные центры

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Александр Лукашенко подписал документ, который вносит изменения в его предыдущий указ по безвизовому порядку въезда и выезда иностранных граждан.

По сообщению Национального правового интернет-портала, иностранцы смогут въезжать в Беларусь на срок до 30 дней без оформления виз через аэропорты всех областных центров страны.

Ранее безвиз распространялся только на иностранцев, прибывающих в Беларусь через Национальный аэропорт.
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Тэги: безвиз аэропорт Гродно Город: Гомель