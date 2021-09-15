КГБ задержал более 20 подозреваемых в поджоге дома Олега Гайдукевича

КГБ задержал подозреваемых в поджоге дома депутата Палаты представителей Национального собрания Олега Гайдукевича, сообщил телеканал СТВ.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что Войтеховичи планируют несколько террористических атак. В качестве потенциальных жертв рассматривались депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич, ведущие государственных телеканалов, бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов, а также судьи. В качестве возможных способов совершения терактов они рассматривали уничтожение имущества перечисленных лиц путем поджога либо их похищение и пытки с целью записи так называемых покаянных видео», — рассказал заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек.

По его словам, имелись данные, что к противоправной деятельности, помимо семейства Войтеховичей, имеют отношение и иные лица, личности которых на тот момент не были установлены.

Бычек уточнил, что Войтеховичи якобы получали крупные суммы денежных средств из-за рубежа и не были идейными борцами.

Всего задержаны более 20 человек — как непосредственно исполнители терактов, так и их пособники.