Лукашенко назначил Александра Гуцко начальником УСК по Витебской области

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Начальником управления СК по Витебской области назначен Александр Гуцко. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Фото: СК

Генерал-майор юстиции Павел Игнатов, ранее руководивший данным управлением, освобожден от должности и уволен со службы в Следственном комитете в запас с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.

Полковник юстиции Гуцко ранее был заместителем начальника гомельского областного УСК.
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Тэги: СК Следственный комитет Персона: Александр Гуцко Павел Игнатов Город: Витебск

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