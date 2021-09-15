Лукашенко назначил Александра Гуцко начальником УСК по Витебской области

Начальником управления СК по Витебской области назначен Александр Гуцко. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Фото: СК

Генерал-майор юстиции Павел Игнатов, ранее руководивший данным управлением, освобожден от должности и уволен со службы в Следственном комитете в запас с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.

Полковник юстиции Гуцко ранее был заместителем начальника гомельского областного УСК.