Украина доставила Литве третий груз для укрепления границы с Беларусью
Гуманитарная помощь, выделенная по указу Зеленского, призвана сдержать поток мигрантов с территории Беларуси.
Украина доставила Литве третий гуманитарный груз для сдерживания потока нелегальных мигрантов с территории Беларуси,
«Украина успешно доставила Литве последнюю часть гуманитарной помощи, предоставленной в соответствии с указом президента Зеленского. Мы всегда готовы помочь нашим стратегическим партнерам», — сказано в сообщении.