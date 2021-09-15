Украина доставила Литве третий груз для укрепления границы с Беларусью

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Гуманитарная помощь, выделенная по указу Зеленского, призвана сдержать поток мигрантов с территории Беларуси.

Фото: dpsu.gov.ua

Украина доставила Литве третий гуманитарный груз для сдерживания потока нелегальных мигрантов с территории Беларуси, сообщает МИД Украины.

«Украина успешно доставила Литве последнюю часть гуманитарной помощи, предоставленной в соответствии с указом президента Зеленского. Мы всегда готовы помочь нашим стратегическим партнерам», — сказано в сообщении.
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Тэги: Украина-Литва Беларусь-Литва-граница Персона: Владимир Зеленский

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