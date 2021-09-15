Лавров: Если Запад так переживает по поводу нелегальной миграции, то ему нужно успокоиться

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Запад «успокоиться» по поводу нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.\

Комментируя обвинения в адрес белорусских властей со стороны стран Балтии и Польши в ведении «гибридной войны» путем переброски нелегалов, Лавров заявил: «Знаем, откуда появились мигранты — из Афганистана, Ирака — всех тех стран, которые были "разбудоражены" нашими западными коллегами. Сейчас они как раз возвышают свой голос, называя действия белорусской стороны "гибридной войной" и различными прочими терминами».

«Если Запад так переживает по поводу нелегальной миграции, то ему нужно успокоиться… Напомню, что впервые так остро тема нелегальной миграции встала после того, как НАТО разбомбила Ливию, разрушила ливийскую государственность… Когда Евросоюз понял, что это бремя для него слишком тяжелое, он стал призывать всех остальных разделить ответственность за судьбу этих мигрантов. Но мы не собираемся делить бремя ответственности за то, что не только не было поддержано нами, а было осуждено», — заявил Лавров, отвечая на вопросы после совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ 15 сентября в Душанбе.

«Запад должен понимать: если он будет продолжать авантюры типа иракской, ливийской, а также другие действия, которые после двадцати лет пребывания НАТО в Афганистане не привели ни к чему хорошему, никак не успокоили эту ситуацию, то люди будут бежать из тех мест, которые Запад хотел "осчастливить" своей "демократической миссией"», — цитирует своего министра пресс-служба ведомства.