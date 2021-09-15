Лукашенко встретился в Душанбе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном

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Александр Лукашенко, находясь с рабочим визитом в Душанбе, встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

По сообщению пресс-службы Лукашенко, встреча политиков состоялась в Душанбе 15 сентября. Главы государств обсудили развитие двустороннего сотрудничества, военно-политическую обстановку в регионе и вопросы проведения в ближайшие дни в таджикской столице саммитов ОДКБ и ШОС.

Также Лукашенко побеседовал со встречавшим его в аэропорту премьер-министром страны Кохиром Расулзодой.

В Душанбе 15-17 сентября пройдут сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

 

 

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Тэги: Беларусь-Таджикистан Персона: Эмомали Рахмон Александр Лукашенко Кохир Расулзода

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