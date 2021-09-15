Беларусь сыграет с Бельгией и Австралией за выход в полуфинал Кубка федерации

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Опубликовано расписание финала Кубка федерации-2020, в котором примет участие сборная Беларуси. Турнир состоится в Праге с 1 по 6 ноября.

1 ноября белоруски сыграют с бельгийками, 4-го — с австралийками. В полуфинал выходит только победитель, который сыграет с командой, занявшей первое место в группе «A»: Франция, Канада, РТФ.

Финал главного командного турнира в женском теннисе должен был пройти в Будапеште 14-19 апреля 2020 года, но затем в связи с пандемией COVID-19 был перенесен сначала на апрель, а затем на ноябрь 2021-го.

В пятерке сильнейших женских теннисных сборных мира — Франция, Австралия, США, Чехия и Беларусь. Бельгия — 16-я.
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Тэги: Кубок федерации женский теннис белорусский теннис Персона: Арина Соболенко Город: Прага

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