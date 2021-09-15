Пассажир микроавтобуса погиб после ДТП в Лиде

Вечером 8 июля на улице Ленинской в Лиде произошло ДТП со смертельным исходом.

Фото: СК

По информации областного УСК, 22-летняя водитель автомобиля Audi A6, проезжая регулируемый перекресток с пр. Победы на запрещающий сигнал светофора, допустила столкновение с автомобилем Volkswagen Caravelle.

После удара микроавтобус несколько раз опрокинулся. Из салона на асфальт вылетел находящийся на переднем пассажирском сидении 34-летний местный житель, которого придавило автомобилем. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

В момент ДТП водитель Audi была трезвой.