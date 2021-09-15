Сотни нелегальных мигрантов продолжают штурмовать с территории Беларуси границы стран ЕС

За минувшие сутки польские пограничники пресекли 230 попыток незаконного пересечения границы с территории Беларуси, сообщает в «Твиттере» Пограничная служба Польши.

Отмечается, что 14 сентября за пособничество в нелегальной миграции задержали четырех человек — турка с бельгийским гражданством, гражданина Турции с видом на жительство в Германии, а также граждан Италии и Польши.

По информации польской погранслужбы, с начала сентября зафиксировано более 2,7 тыс. попыток нелегального пересечения границы со стороны Беларуси.

Государственная пограничная охрана Латвии на своем сайте сообщает, что за прошедшие сутки 15 человек предприняли попытки нелегально пересечь границу с территории Беларуси. Никого не задержали и в страну не впустили.

Отмечается, что с 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах было введено чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 1.166 нелегальных мигрантов. За это же время 25 человек пропустили по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране задержали 377 иностранцев, незаконно пересекших границу.

Данных по ситуации на литовско-белорусской границе за прошедшие сутки пока нет.

Из-за увеличения потока нелегальных мигрантов с белорусской стороны Литва ввела режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша — чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подчеркнул в Риге, что Польша готова противостоять растущему миграционному давлению на своей восточной границе и попыткам белорусских властей дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе путем отправки на границу нелегальных мигрантов.

8 сентября представительство ЕС заявило демарш Министерству иностранных дел Беларуси «в связи с незаконными пересечениями границы со стороны Беларуси в Европейский союз».

«Европейская служба внешних действий утверждает, что наблюдаемое 50-кратное увеличение нерегулярных переходов границы из Беларуси в ЕС не является отражением неспособности властей Беларуси соблюдать свои обязательства в борьбе с незаконной миграцией и торговлей людьми, — говорится в сообщении на сайте представительства ЕС. — Для такого резкого роста количества нелегальных переходов границы на рассматриваемом маршруте нет объективных причин. ЕС осуждает использование мигрантов в политических целях и настоятельно призывает власти Беларуси прекратить эту практику».

В тот же день МИД Беларуси выступил с критикой демарша . Во внешнеполитическом ведомстве заявили: «Пытаться утверждать, что Беларусь каким-то образом причастна к росту количества переходов границы, по меньшей мере некомпетентно и непрофессионально. Мы не имеем ничего общего с истинными причинами роста потоков миграции из проблемных регионов. А вот страны ЕС как участники известных коалиций имеют к этому прямое отношение».

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

Читайте также: