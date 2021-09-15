Официально: в Беларуси пятый день подряд фиксируется суточный рекорд по количеству смертей от COVID-19

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1.923 пациента с COVID-19 , выписано 1.505 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Пятые сутки подряд в стране фиксируется 12 смертей, связанных с коронавирусной инфекцией (суточный рекорд).

В предыдущие сутки было зафиксировано 1.630 новых случаев коронавирусной инфекции, 13 сентября — 1.888, 12-го — 1.907, 11-го — 1.887, 10-го — 1.859, 9-го — 1.842.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 508.514 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 497.066 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. Официальный суточный рекорд заболеваемости был зафиксирован 12 декабря 2020 года — 1.975 новых случаев.

Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в стране умерли 3.953 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 25.455 тестов на COVID-19 (днем ранее 9.274). Всего проведено 8.091.584 теста.

Первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 1 млн 775 тыс. человек. Более 1 млн 482 тыс. из них прошли полный курс вакцинации.

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