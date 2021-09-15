Минздрав: вакцина «Спутник V» показала в Беларуси эффективность более 97%

Эффективность вакцины «Спутник V» против COVID-19 в Беларуси составила 97,2%, сообщило Министерство здравоохранения.

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«Оценка эффективности осуществлена на основе данных более 860 тыс. человек, которые получили прививку обоими компонентами вакцины», — говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что в стране не отмечены случаи тяжелых нежелательных явлений после вакцинации «Спутником V» и не зарегистрированы случаи смерти, связанные с вакцинацией.

До недавнего времени при вакцинации населения от коронавирусной инфекции в Беларуси применяли комбинированную векторную вакцину «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V», произведена на предприятии «Белмедпрепараты») и вакцину Vero Cell (Китай). В начале сентября в страну прибыло 250 тыс. доз российской вакцины «Спутник Лайт», предназначенной для ревакцинации, вакцинации пациентов после перенесения COVID-19 и вакцинации молодежи до 23 лет.

Первую дозу вакцины против COVID-19 в Беларуси получили более 1 млн 775 тыс. человек, более 1 млн 482 тыс. из них прошли полный курс вакцинации.

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