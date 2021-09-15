Биржа: рубль вырос ко всем основным валютам 15 сентября

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Очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением всех основных иностранных валют.

Доллар, несмотря на рост на открытии сессии, сдал позиции на 0,0056 пункта — 2,4925 белорусского рубля.

Евро снизился на 0,0055 пункта — 2,9472 белорусского рубля.

Российский рубль опустился на 0,007 пункта — 3,4262 белорусского рубля за 100 российских.

Минувшая рабочая неделя (6-10 сентября) на БВФБ отсалютовала падением сразу четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе—августе 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 2,79% (с 2,5789 до 2,5069). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

 

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Тэги: курсы валют

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