Биржа: рубль вырос ко всем основным валютам 15 сентября
Очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением всех основных иностранных валют.
Доллар, несмотря на
Евро снизился на 0,0055 пункта — 2,9472 белорусского рубля.
Российский рубль опустился на 0,007 пункта — 3,4262 белорусского рубля за 100 российских.
Минувшая рабочая неделя (6-10 сентября) на БВФБ отсалютовала
В январе—августе 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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