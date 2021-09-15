Оператор Litgrid снизил пропускную способность линий электропередачи, связывающих Литву и Беларусь

Согласно ранее принятому Государственным советом по регулированию энергетики (VERT) решению литовский оператор Litgrid 15 сентября снизил максимальную пропускную способность линий электропередачи, связывающих Литву и Беларусь.

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Как сообщается на сайте Litgrid, изменение технической мощности гарантирует, что литовские линии электропередачи «не будут использоваться для торговли электроэнергией, произведенной в Беларуси», и будет способствовать реализации закона о мерах по защите от угроз, которые несут небезопасные АЭС в третьих странах.

«В среду, в первый день применения новой методики, была установлена максимальная мощность передачи электроэнергии из Беларуси в Литву — 262 мегаватта (до этого было 1.250 МВт. — БелаПАН.), — заявил генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис. — Новая методология гарантирует, что электроэнергия, необходимая для обеспечения надежности энергосистемы, может поступать в Литву. В то же время будет ограничено поступление в Литву электроэнергии, производимой на островецкой АЭС. Согласно новой методологии для обеспечения стабильной и надежной работы энергосистемы пропускная способность [линий между Литвой и Беларусью] будет рассчитываться каждый день».

Как сообщалось, 13 сентября VERT одобрил план снижения максимальной пропускной способности электросетей, объединяющих литовскую и белорусскую энергосистемы. В Вильнюсе утверждают, что после этого Латвия, которая связана с Беларусью, Россией, Литвой и Эстонией в рамках электрического кольца БРЭЛЛ, сможет использовать для торговли с РФ только «такие мощности, которые будут соответствовать пропускной способности линий».

14 сентября Министерство энергетики Беларуси отреагировало на принятое VERT решение, заявив, что оно «не повлияет на работу энергосистемы Беларуси». «Принятые Литвой меры затрагивают коммерческие отношения по торговле электроэнергией с третьими странами, — прокомментировало министерство. — О своих намерениях по ограничению коммерческих поставок электроэнергии через трансграничные линии электропередачи с Беларусью литовская сторона заявляла неоднократно, поэтому вчерашнее решение было ожидаемым».

Литва, которая прежде была крупнейшим покупателем электроэнергии из Беларуси, в начале ноября 2020 года на основании «антиостровецкого» закона заблокировала возможность прямых коммерческих поставок белорусского электричества. В Вильнюсе убеждены, что БелАЭС небезопасна, а сам проект является «геополитическим оружием». Беларусь все претензии отвергает.

Вместе с тем физически электроэнергия белорусского происхождения по-прежнему проходит по литовской энергосистеме — в рамках функционирования кольца БРЭЛЛ.

Несмотря на законодательный запрет коммерческих поставок электроэнергии из Беларуси, в Литве утверждают, что она поступает на рынок стран Балтии через Латвию — из России и под видом российской. Литовские политики полагают, что этому способствует несовершенная методология торговли электричеством с Россией, действующая в Латвии и Эстонии.

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