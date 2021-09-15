Зась: почти по всему периметру границ ОДКБ обстановка остается сложной

Практически по всему периметру границ государств Организации Договора о коллективной безопасности ( ОДКБ ) обстановка остается сложной, заявил журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась 15 сентября в Душанбе по итогам совместного заседания советов министров иностранных дел, обороны и Комитета секретарей советов безопасности.

Отдельно он сказал о ситуации в Афганистане и положении на таджикско-афганской границе: «Сегодня там ситуация неблагоприятная, но таджикские пограничники и правоохранительные органы полностью контролируют рубежи страны».

«Все государства — члены ОДКБ едины во мнении и еще раз подтвердили общую позицию: в случае обострения ситуации на южных рубежах ОДКБ Таджикистану будет оказана вся необходимая военная и военно-техническая помощь, — цитирует Зася пресс-служба ОДКБ. — Завтра в ходе заседания СКБ будут детально рассмотрены соответствующие предложения по предотвращению возможных угроз из Афганистана, которые были проработаны по итогам внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 23 августа, прошедшей в режиме видеоконференции».

По его словам, на заседании «предметно обсуждалась» координация государств ОДКБ в вопросах внешней политики, которая воплощается в том числе путем принятия совместных заявлений.

Генеральный секретарь ОДКБ сообщил, что принято пять заявлений. Так, в заявлении «О положении в Афганистане» содержится призыв ко всем афганским этноконфессиональным группам «воздерживаться от вооруженного противостояния, принять необходимые меры в целях нормализации ситуации, сохранения жизни мирного населения, восстановления мира, экономического развития, к искоренению в Афганистане терроризма и наркопреступности во всех их формах и проявлениях».

Государства ОДКБ призвали «пресекать любые исходящие с территории Афганистана угрозы безопасности» и подтвердили решимость задействовать имеющиеся у ОДКБ ресурсы для обеспечения безопасности стран — участниц организации.

В документе, по его словам, содержится призыв к международному сообществу о расширении гуманитарной помощи афганскому населению, а также подтверждаются намерение стран ОДКБ «содействовать Афганистану в становлении мирной, стабильной, процветающей страны, свободной от терроризма, войны и наркотиков», и готовность участвовать в международных усилиях по стабилизации и развитию Афганистана «при центральной координирующей роли ООН».

На заседании также принято совместное заявление глав МИД стран ОДКБ «О подтверждении приверженности принципам Устава ООН и укреплении сотрудничества по обеспечению их неукоснительного соблюдения». В этом документе, по словам Зася, государства ОДКБ отметили, что «принципы международного права являются базисом равноправных международных отношений», но решительно отвергли их «одностороннюю трактовку и селективное применение». Авторы заявления подтвердили главную ответственность Совета безопасности ООН за поддержание международного мира и безопасности.

Государства ОДКБ, согласно документу, «полностью поддерживают принцип, в соответствии с которым государства воздерживаются от угрозы силой или от ее применения в нарушение Устава ООН», и заявляют, что «приоритет в достижении целей укрепления мира, международной и региональной безопасности должен отдаваться политическим средствам».

Страны — члены организации выразили «серьезную озабоченность продолжающимися случаями введения не основанных на международном праве односторонних мер принуждения, включая экономические меры (санкции), которые в том числе препятствуют усилиям наиболее уязвимых стран по борьбе с пандемией коронавируса и преодолению ее социально-экономических последствий».