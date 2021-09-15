Лукашенко улетел в Душанбе

Белорусский борт №1 взял курс из национального аэропорта Минск на Таджикистан.

В столице этого государства Александр Лукашенко примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности, который пройдет 16 сентября.

Ранее сообщалось , что, помимо прочего, члены совета обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности и основные итоги деятельности организации в межсессионный период. Как ожидается, участники заседания примут декларацию Совета коллективной безопасности, а также подпишут ряд документов, которые касаются «миротворчества, обеспечения деятельности войск (коллективных сил) ОДКБ и оснащения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ современными вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами», рассмотрят бюджет организации на 2022 год.

Следует отметить, что 16 сентября председательство в ОДКБ перейдет от Таджикистана к Армении. В связи с этим на заседании премьер-министр Армении Пашинян представит приоритеты, которые его стране предстоит реализовать во главе организации в 2021—2022 годах.