Цена на газ в Европе установила новый рекорд
Цены на на природный газ в Европе в очередной раз установили рекорд.
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Стоимость газа в Старом свете бьет рекорды третий день подряд. С начала года она выросла в четыре раза.
По мнению агентства Fitch, поводом для такого подорожания являются низкие запасы в хранилищах из-за холодной прошлой зимы и жаркого следующего лета.
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