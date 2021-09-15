Цена на газ в Европе установила новый рекорд

Цены на на природный газ в Европе в очередной раз установили рекорд.

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Как пишет РБК , на торгах биржи ICE цена на газ достигла отметки в 850 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость газа в Старом свете бьет рекорды третий день подряд. С начала года она выросла в четыре раза.

По мнению агентства Fitch, поводом для такого подорожания являются низкие запасы в хранилищах из-за холодной прошлой зимы и жаркого следующего лета.

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