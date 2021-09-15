В Гродно пропала 13-летняя девочка
В Гродненской области ведется поиск 13-летней Алеси Казакевич, которая перестала выходить на связь с родными и близкими.
На вид ей 15 лет, рост 159 см, худощавого телосложения. На момент ухода была одета в черные байку с капюшоном и штаны; при себе имела голубой рюкзак. Может находиться вместе со знакомым. Отметили в милиции.
Правоохранители просят всех, кто видел девочку-подростка просят позвонить по телефону +375 33 6233385 или по короткому номеру 102.
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