Утром в среду доллар растет, а евро падает
На открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже утром 15 сентября американская валюта укрепляет свои позиции.
Доллар добавляет 0,0024 пункта — 2,5005 белорусского рубля. (Отметим, что накануне «американец» также утром
Евро теряет 0,0014 пункта — 2,9513 белорусского рубля. Падает и российский рубль. Минус составляет 0,0049 пункта — 3,4283 белорусского рубля за 100 российских.
Минувшая рабочая неделя (6-10 сентября) на БВФБ отсалютовала
В январе—августе 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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