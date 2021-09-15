Утром в среду доллар растет, а евро падает

/ Экономика
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На открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже утром 15 сентября американская валюта укрепляет свои позиции.

Доллар добавляет 0,0024 пункта — 2,5005 белорусского рубля. (Отметим, что накануне «американец» также утром стартовал вверх, но по итогам сессии упал.)

Евро теряет 0,0014 пункта — 2,9513 белорусского рубля. Падает и российский рубль. Минус составляет 0,0049 пункта — 3,4283 белорусского рубля за 100 российских.

Минувшая рабочая неделя (6-10 сентября) на БВФБ отсалютовала падением сразу четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе—августе 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 2,79% (с 2,5789 до 2,5069). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

 

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Тэги: курсы валют

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