Вслед за белорусской оппозицией премию Сахарова может получить Навальный
Российский оппозиционер, политзаключенный выдвинут на престижную премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли».
Как пишет
В частности, заявил участник группы, экс- премьер Бельгии Ги Верхофстадт, речь идет за демократию и верховенства права, правду и свободу: «Эти вещи, которые мы слишком часто воспринимаем как должное, но путинской России эта борьба едва не стоила ему жизни».
Напомним, лауреатом премии 2020 года
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Премия имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» была учреждена Европарламентом в 1988 году.
Ежегодно ее вручают отдельным людям или организациям, которые внесли вклад в борьбу за права человека в своей стране.
Размер премии составляет 50 тысяч евро.