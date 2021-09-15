Вслед за белорусской оппозицией премию Сахарова может получить Навальный

Российский оппозиционер, политзаключенный выдвинут на престижную премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли».

Как пишет dw.com , депутаты Европарламента из группы «Обновление Европы» приняли такое решение, потому что Навальный «борется за все то, за что выступает по всему миру Евросоюз».

В частности, заявил участник группы, экс- премьер Бельгии Ги Верхофстадт, речь идет за демократию и верховенства права, правду и свободу: «Эти вещи, которые мы слишком часто воспринимаем как должное, но путинской России эта борьба едва не стоила ему жизни».

Напомним, лауреатом премии 2020 года стала «демократическая оппозиция Беларуси, представленная Координационным советом, инициативой смелых женщин в лице Светланы Тихановской, Светланы Алексиевич, Марии Колесниковй, Ольги Ковальковой, Вероники Цепкало, а также политических и общественных деятелей Сергея Тихановского, Алеся Беляцкого, Сергея Дылевского, Степана Путило и Николая Статкевича».

Премия имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» была учреждена Европарламентом в 1988 году. Ежегодно ее вручают отдельным людям или организациям, которые внесли вклад в борьбу за права человека в своей стране. Размер премии составляет 50 тысяч евро.