Беларусь откроет до конца года Генконсульство в индийском Мумбаи

Генеральное консульство Республики Беларусь в Мумбаи (Индия) будет открыто до 31 декабря 2021 года. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 13 сентября № 525, которое официально опубликовано на портале pravo.by 15 сентября.

Мумбаи / Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Министерству финансов поручено осуществлять финансирование расходов на открытие и содержание генконсульства в Мумбаи в пределах средств, предусмотренных Министерству иностранных дел в республиканском бюджете на открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси за рубежом.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Мумбаи (до 1995 года — Бомбей) — город на западе Индии, на побережье Аравийского моря. Население превышает 12 млн человек. Крупный узел международных путей сообщения, один из важнейших экономических и культурных центров Индии. По сравнению с другими городами страны Мумбаи отличается сравнительно высоким уровнем жизни и высокой деловой активностью.

В Индии действует белорусское посольство, которое находится в столице — Нью-Дели. Посол — Андрей Ржеусский, который по совместительству также представляет интересы Беларуси в Бангладеш, Непале и Шри-Ланке.

6 апреля Александр Лукашенко на совещании о белорусских загранучреждениях предложил оптимизировать количество посольств и их штат: «Важно, чтобы система органов дипломатической службы ни в коем случае не превратилась в закостенелую структуру, в которой работают теоретики, оторванные от жизни. В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются. Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря? В таких случаях нужно работать на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой».

На совещании с белорусским дипломатическим корпусом 20 июля Александр Лукашенко вновь поднял вопрос о сокращении персонала диппредставительств в Европе: «Слушайте, ну зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, она не просто отсутствует, она во вред государству?»

«Если там надо один посол и помощник, ну оставьте их, снимите им двухкомнатную квартиру , и пусть работают. Пойдет [сотрудничество] — добавим. Надо просто с точки зрения жизни и практики к этому подойти», — сказал Лукашенко.

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