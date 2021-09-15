В Париже умер легенда советской легкой атлетики Юрий Седых

В Париже на 67-м году ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион, рекордсмен мира в метании молота Юрий Седых.

В его медальной коллекции в том числе: два золота Олимпиад (Монреаль-76 и Москва-80), одно золото ЧМ И три ЧЕ, а также пять высших наград чемпионатов СССР.

Мировой рекорд он установил 30 августа 1986 года на ЧЕ в Штутгарте (86,74 м — до сих пор не побит).

Экс-глава Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский написал на своей странице в соцсети: «Светлая память великому спортсмену, на которого равнялись тысячи молотобойцев, в том числе и я. Юрий Седых всегда будет в наших сердцах! Его рекорд мира будет, уверен, мотивировать ещё не одно десятилетие молотобойцев со всего мира!»