В Париже умер легенда советской легкой атлетики Юрий Седых

/ Спорт
Просмотров: 81

В Париже на 67-м году ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион, рекордсмен мира в метании молота Юрий Седых.

В его медальной коллекции в том числе: два золота Олимпиад (Монреаль-76 и Москва-80), одно золото ЧМ И три ЧЕ, а также пять высших наград чемпионатов СССР.

Мировой рекорд он установил 30 августа 1986 года на ЧЕ в Штутгарте (86,74 м — до сих пор не побит).

Экс-глава Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский написал на своей странице в соцсети: «Светлая память великому спортсмену, на которого равнялись тысячи молотобойцев, в том числе и я. Юрий Седых всегда будет в наших сердцах! Его рекорд мира будет, уверен, мотивировать ещё не одно десятилетие молотобойцев со всего мира!»

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: легкая атлетика метание молота Персона: Юрий Седых Вадим Девятовский Город: Париж

Другие материалы на эту тему:

Чемпионат мира принесли в жертву Европейским играм

Чемпионат мира принесли в жертву Европейским играм

Кто такая Ольга Мазуренок, выигравшая с кровотечением марафон чемпионата Европы?

Кто такая Ольга Мазуренок, выигравшая с кровотечением марафон чемпионата Европы?

«Дрим тим» начала подготовку к Минскому полумарафону

«Дрим тим» начала подготовку к Минскому полумарафону

Стадион в торговом центре. В «Столице» прыгали в высоту

Стадион в торговом центре. В «Столице» прыгали в высоту