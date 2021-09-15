Крис Смит: Лукашенко ускорил процесс сдачи Беларуси Путину

Для того, чтобы остаться у власти, Александр Лукашенко «продает белорусский народ» России. Так считает сопредседатель группы «Друзей Беларуси» в Конгрессе США, республиканец Крис Смит.

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«Лукашенко, очевидно, сдает свою страну Путину, — заявил «ГА» парламентарий. — Движение в эту сторону уже было, но сейчас оно ускорилось».

Он считает, что белорусы должны быть этим разгневаны и разочарованы, потому что «в сдаче своего суверенитета диктатуре в Москве нет ничего хорошего для страны, которая этой диктатуре покоряется».

Смит убежден, что такое поведение Лукашенко является «проявлением трусости». «Для того, чтобы удержаться у власти, он продает белорусский народ — который, без сомнения, заслуживает свободы и демократии. Вместо этого белорусы получают «дорожную карту» , которая еще более скрепит «союзное государство» . Кроме того, все это может привести к подчинению Беларуси военной силе России, хотя и произойдет это без единого выстрела со стороны белорусской армии. Это сближение представляет угрозу для соседних стран и Евросоюза в целом, а нынешние военные учения, которые они проводят раз в четыре года — это еще одно свидетельство уступчивости, которую Лукашенко проявляет в отношении Путина», — заявил конгрессмен.

Он считает, что сближение двух правителей нужно им обоим: «Лукашенко это нужно для выживания — он такое натворил, что должен быть уже прямо сейчас судим в Гааге за преступления против человечности, и тем не менее, он продолжает править, точнее, не справляться с правлением в своей стране. А Путину нужна более протяженная граница на западе, которая дает дополнительные военные возможности для угроз Литве, Польше и другим соседним или находящимся неподалеку странам. И это вызывает реальное беспокойство».

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