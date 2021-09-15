Министр обороны Польши: Беларусь пытается открыть другой маршрут нелегальной миграции

По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, Польша и страны Балтии имеют дело прежде всего с агрессивной политикой России. Он напомнил о «нападении РФ на Грузию и Украину».

Фото PAP/Łukasz Gągulski

«Особенно это важно в контексте учений «Запад 2021», на которые накладывается попытка Беларуси спровоцировать миграционный кризис», — цитирует polskieradio.pl главного польского военного.

Министр заявил, что Польша, Литва и Латвия столкнулись с одним и тем же типом гибридной атаки. Он также напомнил, что в 2015-м мигранты попадали на Запад по маршруту, ведущему с юга, а сегодня Беларусь пытается открыть другой маршрут.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подчеркнул в Риге, что Польша готова противостоять растущему миграционному давлению на своей восточной границе и попыткам белорусских властей дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе путем отправки на границу нелегальных мигрантов.

8 сентября представительство ЕС заявило демарш Министерству иностранных дел Беларуси «в связи с незаконными пересечениями границы со стороны Беларуси в Европейский союз».

«Европейская служба внешних действий утверждает, что наблюдаемое 50-кратное увеличение нерегулярных переходов границы из Беларуси в ЕС не является отражением неспособности властей Беларуси соблюдать свои обязательства в борьбе с незаконной миграцией и торговлей людьми, — говорится в сообщении на сайте представительства ЕС. — Для такого резкого роста количества нелегальных переходов границы на рассматриваемом маршруте нет объективных причин. ЕС осуждает использование мигрантов в политических целях и настоятельно призывает власти Беларуси прекратить эту практику».

В тот же день МИД Беларуси выступил с критикой демарша . Во внешнеполитическом ведомстве заявили: «Пытаться утверждать, что Беларусь каким-то образом причастна к росту количества переходов границы, по меньшей мере некомпетентно и непрофессионально. Мы не имеем ничего общего с истинными причинами роста потоков миграции из проблемных регионов. А вот страны ЕС как участники известных коалиций имеют к этому прямое отношение».

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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