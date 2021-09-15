В Нью-Йорке открылась 76-я сессия Генассамблеи ООН

В Нью-Йорке официально открылась 76-я сессия Генеральной ассамблеи ООН.

Новый председатель ГА Абдулла Шахид из Мальдив (на фото пресс-службы ООН) принял эстафету у Волкана Бозкыра из Турции, заявив, что в центре внимания на нынешней сессии будут вопросы бедности и изменения климата.

Поддержав заявленные приоритеты, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что многие из этих проблем связаны с неравенством и наследием колониализма.

«Я называю 76-ю сессию «суперсессией, посвященной спасению природы», так как она будет проходить параллельно с несколькими крупными международными форумами по изменению климата и защите окружающей среды», — сказал Шахид. Он напомнил, что жители Мальдив, откуда он родом, ежедневно сталкиваются с угрозами, которые несут глобальное изменение климата и повышение уровня моря.

Председатель 76-й сессии выразил убеждение в том, что в этот сложный период человеческой истории, когда международное сообщество борется одновременно с пандемией COVID-19, пытается урегулировать многочисленные вооруженные конфликты и преодолеть бедность и последствия глобального потепления, людям, прежде всего, нужна надежда.

В свою очередь генсек Организации выразил обеспокоенность ростом бедности, масштабов изоляции и неравенства в мире.

«Пандемия продолжает сеять смерть и лишает людей средств к существованию и надежды на будущее. Эти проблемы усугубляются ростом неравенства — разделением на богатых и бедных. Есть те, кто воспринимает основные услуги — питание, воду в доме, доступную медицину — как должное, и те, для кого самое необходимое остается несбыточной мечтой», — заявил Гутерриш.

Он обратил внимание на то, что масштабы неравенства растут во всех сферах — от образования до доступа к медицине, в том числе к вакцинам от COVID-19.

Глава ООН настоятельно рекомендовал уделять больше внимания борьбе с глобальным потеплением. Он выразил надежду на то, что на конференции COP26 в Глазго страны возьмут на себя обязательства по достижению амбициозных климатических целей и выполнят их.

В первые дни работы новой 76-й сессии будут решаться, в основном, процедурные вопросы, в том числе связанные с распределением пунктов повестки дня по шести основным комитетам ГА.

Ежегодные общие прения начнутся 21 сентября и продлятся до 27 сентября. По традиции их откроет Бразилия, а за ней выступят США как страна, на территории которой располагается штаб-квартира ООН.

Генеральная ассамблея ООН является главным совещательным органом ООН. В нее входят представители всех государств-членов Организации, каждое из которых имеет один голос. Решения по важным вопросам, таким как вопросы мира и безопасности или прием новых членов, требуют большинства в две трети голосов. Решения по другим вопросам принимаются простым большинством. Генассамблея — единственный универсальный орган, который несет ответственность за мир и безопасность, развитие, ликвидацию бедности и инфекционных заболеваний, разоружение, обеспечение прав человека и защиту окружающей среды. В 1946 году в составе ГА было 51 государство, сейчас — 193. За 75 лет Генассамблея значительно расширила круг обсуждаемых вопросов и теперь занимается еще и проблемами социального и экономического развития, борьбой с терроризмом, коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и ВИЧ/СПИДом, защитой женщин, беженцев и мигрантов, инвалидов, коренных народов и детей, продвижением основных принципов демократии, борьбой с изменением климата.