Лига чемпионов. «Бавария» и «Ювентус» забили по три гостевых мяча «Барселоне» и «Мальме»

Во вторник были сыграны восемь матчей первого тура группового этапа нового сезона Лиги чемпионов УЕФА .

В группе E киевское «Динамо» на домашней арене разошлось миром с «Бенфикой» — 0:0 (белорус Илья Шкурин был заменен на 60-й минуте), а «Барселона» на «Камп Ноу» крупно уступило «Баварии» — 0:3 (дубль на счету Роберта Левандовски).

«Янг Бойз» в группе F, проигрывая по ходу матча «Манчестер Юнайтед»(очередной гол после возвращения в «МЮ» записал на свой счет Криштиану Роналду), на своем поле на 5-й добавленной минуте вырвал победу — 2:1. Во втором матче этого квартета «Вильярреал» упустил в концовке поединка викторию над «Аталантой» — 2:2.

В группе G команды начали с ничьих: «Севилья» — «Ред Булл Зальцбург» — 1:1 (белорусский рефери Алексей Кульбаков назначил в первом тайме четыре пенальти); «Лилль» — «Вольфсбург» — 0:0.

«Челси» в группе Н минимально обыграл «Зенит» — 1:0, а «Мальме» крупно уступил в Швеции «Ювентусу» — 0:3.

Сегодня в борьбу вступят команды из групп А-D:

группа A

«Брюгге» — «ПСЖ»;

«Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг».

группа B

«Ливерпуль» — Милан;

«Атлетико» — «Порто».

группа C

«Бешикташ» — «Боруссия» (Д);

«Спортинг» — «Аякс».

группа D

«Шериф» — «Шахтер»;

«Интер» — «Реал».

Встречи в Стамбуле и Тирасполе начнутся в 19:45, все остальные в 22:00 по минскому времени.

Напомним, финал Лиги чемпионов сезона 2021/2022 запланирован на 28 мая на «Газпром Арене» (Санкт-Петербург, вместимость более 60 тысяч зрителей).

Фото из микроблога УЕФА