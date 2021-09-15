Лига чемпионов. «Бавария» и «Ювентус» забили по три гостевых мяча «Барселоне» и «Мальме»
Во вторник были сыграны восемь матчей
В группе E киевское «Динамо» на домашней арене разошлось миром с «Бенфикой» — 0:0 (белорус Илья Шкурин был заменен на 60-й минуте), а «Барселона» на «Камп Ноу» крупно уступило «Баварии» — 0:3 (дубль на счету Роберта Левандовски).
«Янг Бойз» в группе F, проигрывая по ходу матча «Манчестер Юнайтед»(очередной гол после возвращения в «МЮ» записал на свой счет Криштиану Роналду), на своем поле на 5-й добавленной минуте вырвал победу — 2:1. Во втором матче этого квартета «Вильярреал» упустил в концовке поединка викторию над «Аталантой» — 2:2.
В группе G команды начали с ничьих: «Севилья» — «Ред Булл Зальцбург» — 1:1 (белорусский рефери Алексей Кульбаков назначил в первом тайме четыре пенальти); «Лилль» — «Вольфсбург» — 0:0.
«Челси» в группе Н минимально обыграл «Зенит» — 1:0, а «Мальме» крупно уступил в Швеции «Ювентусу» — 0:3.
Сегодня в борьбу вступят команды из групп А-D:
- группа A
«Брюгге» — «ПСЖ»;
«Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг».
- группа B
«Ливерпуль» — Милан;
«Атлетико» — «Порто».
- группа C
«Бешикташ» — «Боруссия» (Д);
«Спортинг» — «Аякс».
- группа D
«Шериф» — «Шахтер»;
«Интер» — «Реал».
Встречи в Стамбуле и Тирасполе начнутся в 19:45, все остальные в 22:00 по минскому времени.
Напомним, финал Лиги чемпионов сезона 2021/2022 запланирован на 28 мая на «Газпром Арене» (Санкт-Петербург, вместимость более 60 тысяч зрителей).
Фото из микроблога УЕФА