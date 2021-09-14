В Островце мужчина разбил машины после проигрыша в казино

В Островце мужчина проигрался в казино и выместил злость на припаркованных автомобилях. Ущерб составил более 30 тысяч рублей.

Неизвестный серьезно повредил припаркованный Lexus GX и соседний автомобиль 3 сентября, сообщили в МВД.

Личность хулигана быстро установили. Им оказался 32-летний местный житель. На допросе он объяснил, что 2 сентября выпивал с другом, а вечером пошел в казино, где ничего не выиграл. Мужчину это разозлило. Он подошел к припаркованным автомобилям и разбил их.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Санкция статьи предусматривает штраф, исправительные работы, арест, до двух лет ограничения свободы или лишение свободы до трех лет.