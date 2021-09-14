Онкодиспансер в Гродно будет создан за счет займа кувейтского фонда

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Александр Лукашенко 14 сентября подписал указ № 341 «О реализации кредитного соглашения».

В соответствии с документом предусматриваются меры по реализации кредитного соглашения между Республикой Беларусь и Кувейтским фондом арабского экономического развития, включая ряд льгот и преференций по таможенным пошлинам и НДС.

Средства займа в размере 7,5 млн кувейтских динаров (эквивалентны 25 млн долларов) будут направлены на реконструкцию Городской клинической больницы № 3 Гродно под Гродненский областной клинический онкологический диспансер.

После реконструкции в диспансере будут применяться соответствующие мировым стандартам современные методы лучевого и комбинированного (хирургического и химиолучевого) лечения, радионуклидной диагностики.

Кувейтский фонд выразил заинтересованность в инвестировании средств в строительство онкоцентра еще осенью 2018 года. Строительство планировалось начать в 2019 году.
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Тэги: онкодиспансер Город: Гродно

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