Онкодиспансер в Гродно будет создан за счет займа кувейтского фонда

Александр Лукашенко 14 сентября подписал указ № 341 «О реализации кредитного соглашения».

В соответствии с документом предусматриваются меры по реализации кредитного соглашения между Республикой Беларусь и Кувейтским фондом арабского экономического развития, включая ряд льгот и преференций по таможенным пошлинам и НДС.

Средства займа в размере 7,5 млн кувейтских динаров (эквивалентны 25 млн долларов) будут направлены на реконструкцию Городской клинической больницы № 3 Гродно под Гродненский областной клинический онкологический диспансер.

После реконструкции в диспансере будут применяться соответствующие мировым стандартам современные методы лучевого и комбинированного (хирургического и химиолучевого) лечения, радионуклидной диагностики.