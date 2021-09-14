Сотрудники «Корпуса» Александр Богданов и Максим Крук стали подозреваемыми по уголовному делу

/ Общество
Просмотров: 31

Сотрудники минского культурного центра «Корпус» Александр Богданов и Максим Крук задержаны в рамках уголовного дела, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

По информации правозащитников, оба являются подозреваемыми по статье 342 УК (организация либо активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

Директор «Корпуса», арт-менеджер Александр Богданов (диджей Papa Bo), художник-постановщик центра Максим Крук, а также еще одна сотрудница цента Елизавета Невмержицкая были задержаны 2 сентября на рабочем месте. Их осудили на 10 суток ареста по статье 24.3 КоАП о неповиновении милиции. Однако после отбытия ареста Богданов и Крук на свободу не вышли.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: корпус Персона: Александр Богданов Максим Крук