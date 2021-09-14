Сотрудники «Корпуса» Александр Богданов и Максим Крук стали подозреваемыми по уголовному делу

Сотрудники минского культурного центра «Корпус» Александр Богданов и Максим Крук задержаны в рамках уголовного дела, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

По информации правозащитников, оба являются подозреваемыми по статье 342 УК (организация либо активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).