Сотрудники «Корпуса» Александр Богданов и Максим Крук стали подозреваемыми по уголовному делу
Сотрудники минского культурного центра «Корпус» Александр Богданов и Максим Крук задержаны в рамках уголовного дела, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».
По информации правозащитников, оба являются подозреваемыми по статье 342 УК (организация либо активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).
Директор «Корпуса», арт-менеджер Александр Богданов (диджей Papa Bo), художник-постановщик центра Максим Крук, а также еще одна сотрудница цента Елизавета Невмержицкая