Виктору Бабарико ухудшили условия труда в колонии

Виктора Бабарико перевели на новую работу — условия труда резко ухудшились, сообщает его штаб.

Весь август Бабарико по шесть дней в неделю работал истопником в пекарне исправительной колонии № 1. За это время он заработал 6 рублей 41 копейку (а после всех удержаний получил в итоге 1 рубль 60 копеек).

На прошлой неделе экс-банкир даже прошел аттестацию по этой специальности, но его назначили укладчиком хлебобулочных изделий.

Теперь он постоянно должен находиться в пекарне, где температура даже с выключенными печами превышает 30 градусов, помещение практически не вентилируется и не разрешается открывать окна.

Адвокаты намерены обращаться в компетентные органы для проверки условий труда в пекарне.