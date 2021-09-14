Виктору Бабарико ухудшили условия труда в колонии
Виктора Бабарико перевели на новую работу — условия труда резко ухудшились, сообщает его штаб.
Весь август Бабарико по шесть дней в неделю
На прошлой неделе экс-банкир даже прошел аттестацию по этой специальности, но его назначили укладчиком хлебобулочных изделий.
Теперь он постоянно должен находиться в пекарне, где температура даже с выключенными печами превышает 30 градусов, помещение практически не вентилируется и не разрешается открывать окна.
Адвокаты намерены обращаться в компетентные органы для проверки условий труда в пекарне.