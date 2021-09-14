Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще четырех человек

Белорусские правозащитные организации 14 сентября выступили с совместным заявлением, в котором признали политзаключенными еще четырех человек — Владимира Жука, Алексея Щитникова, Александра Зайковского и Артема Саковича.

Заявление принято в связи с вынесением судами приговоров по уголовным делам, связанным с обвинением вышеназванных по политическим мотивам в применении насилия в отношении сотрудников милиции, сопротивлением с применением насилия в отношении сотрудника МВД, других должностных лиц, исполняющих должностные обязанности (ст. 363, 364, 366 УК).

Таким образом, на 14 сентября 671 человек признан в Беларуси политзаключенным.

Как отмечают правозащитники, согласно Руководству по определению понятия «политический заключенный», насилие, которое было спровоцировано исходным непропорциональным использованием физической силы, спецсредств, и если в действиях обвиняемого отсутствовало намерение на нанесение несимволического материального ущерба или ущерба кому-либо, не препятствует рассматривать этих лиц в качестве политических заключенных.

Кроме того, мониторинг этих судебных заседаний показал, что суды выносят непропорционально жесткие (неадекватные) правонарушению, в котором обвиняются лица, приговоры по сравнению с приговорами, выносимыми по таким же категориям дел вне политического контекста.

Продолжительность или условия лишения свободы по приговорам, вынесенным в отношении участников протестных собраний, явно непропорциональны (неадекватны) правонарушению, по которому эти лица были признаны виновными.

«Все эти обстоятельства дают основания утверждать, что преследование указанных лиц носит политически мотивированный характер, а сами лица являются политическими заключенными», — говорится в заявлении.

Документ подписали правозащитный центр «Весна», «Правовая инициатива», Lawtrend, Белорусский ПЕН-центр, центр «Хьюман Константа», Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова. Все эти организации, кроме последней, основанной в Вильнюсе, ликвидированы по требованию властей или находятся в процессе ликвидации.

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