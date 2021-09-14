Началось строительство Петербургского нефтяного терминала для перевалки нефтепродуктов из Беларуси. 14 сентября состоялась церемония закладки нового комплекса хранения и перевалки нефтепродуктов, участие в которой принял губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Фото: portnews.ru

Он напомнил, что в январе этого года президент России Владимир Путин поручил создать условия для обработки 100% нефтепродуктов, которые Беларусь экспортирует через российские морские порты. «Порт Петербургского нефтяного терминала может стать ведущим в сотрудничестве наших стран», — приводит слова губернатора сайт администрации Санкт-Петербурга.

«Мы дали старт одному из крупнейших инвестиционных проектов города. На первом этапе в строительство будет вложено 5 миллиардов рублей, затем еще около 10 миллиардов. К 2025 году Петербургский нефтяной терминал станет не только одним из самых мощных предприятий на Балтике, но и более экологичным и безопасным», — сказал Беглов.

19 февраля этого года было подписано межправительственное соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов через российские морские порты, которое предполагает перевалку более 9,8 млн тонн грузов в 2021—2023 годах (мазут, бензин, газойль и масло). Документ предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay. Если отправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный груз.

Ранее Александр Лукашенко из-за ухудшения политических отношений со странами Балтии поручил найти другие маршруты для поставок нефтепродуктов на внешние рынки. «Конечно, нам немножко будет невыгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших миллионов тонн грузов все равно получат выгоду», — заявил он в сентябре прошлого года.

В декабре 2020 года дочернее предприятие Белорусской нефтяной компании BNK (UK) Limited сообщило о приостановке экспорта нефтепродуктов через литовский порт Клайпеда.