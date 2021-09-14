Польша назвала сроки отказа от российского газа

Польша полностью откажется от российского газа с 2023 года. Такие сроки назвал представитель правительства Польши в области стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимски, сообщает Euractiv.

Фото: civildiplomat.com

В Варшаве рассчитывают, что с 1 октября 2022 года заработает газопровод Baltic Pipe.

Польша намерена увеличивать потребление газа. «Объем газа, который мы будем использовать в Польше, вырастет примерно на 50% к 2030 году или вскоре после этого», — сказал Наимский.

По его словам, поскольку польская компания Gaz-System строит интерконнекторы в соседние страны, это позволит импортировать «весь необходимый для экономики объем газа из других источников, кроме России».