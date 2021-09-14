Польша назвала сроки отказа от российского газа

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Польша полностью откажется от российского газа с 2023 года. Такие сроки назвал представитель правительства Польши в области стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимски, сообщает Euractiv.

Фото: civildiplomat.com

В Варшаве рассчитывают, что с 1 октября 2022 года заработает газопровод Baltic Pipe.

Польша намерена увеличивать потребление газа. «Объем газа, который мы будем использовать в Польше, вырастет примерно на 50% к 2030 году или вскоре после этого», — сказал Наимский.

По его словам, поскольку польская компания Gaz-System строит интерконнекторы в соседние страны, это позволит импортировать «весь необходимый для экономики объем газа из других источников, кроме России».

Проект Baltic Pipe предусматривает соединение норвежских и датских систем передачи газа, расширение инфраструктуры Дании, а также строительство трубы Baltic Pipe, которая соединит Польшу и Данию по дну Балтийского моря. Стоимость проекта составляет более 1,5 млрд евро, из которых почти 267 млн составляют средства Еврокомиссии.

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Тэги: Газпром Беларусь-Польша Польша-Россия российский газ Персона: Петр Наимски Город: Варшава

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