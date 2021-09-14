У 16-летней лицеистки и ее 19-летнего подельника изъяли 0,5 кг психотропов

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Столичный наркоконтроль вышел на юных дилеров, которые работали на интернет-магазин по продаже запрещенных веществ.

Установлено, что в условленном месте дуэт получал крупные партии «товара», фасовал их на более мелкие и делал закладки в Минске и его окрестностях. По месту жительства задержанных и в тайниках оперативники обнаружили около 0,5 кг пара-метилэфедрона.

После этого были задержаны с поличным еще два наемника этого же магазина. Мужчины (одному 33 года, другому 41 год) хранили при себе и в тайниках в Минске более 100 гр аналогичного психотропного вещества.

За незаконный оборот наркотиков возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.
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Тэги: наркоконтроль психотропы

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