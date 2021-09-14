Правозащитники призвали Центризбирком Грузии отменить аккредитацию Ермошиной в качестве наблюдателей на местных выборах

/ Политика
Просмотров: 38

Представители кампании «Правозащитники за свободные выборы» обратились в Центризбирком Грузии и призвали его пересмотреть решение об аккредитации представителей ЦИК Беларуси вместе с председателем Лидией Ермошиной в качестве международных наблюдателей на местных выборах 2 октября. Об этом сообщается на сайте кампании.

Правозащитники подчеркнули, что «начиная с 1996 года все выборы, проводившиеся в Республике Беларусь, были признаны ОБСЕ не соответствующими международным обязательствам Беларуси в области честных и свободных выборов», передает БелаПАН.

«В частности, избирательный процесс по выборам президента Беларуси 2020 года, организованный ЦИК Беларуси, на всех его этапах не соответствовал ряду основных международных стандартов проведения демократических и справедливых выборов и сопровождался многочисленными нарушениями данных принципов и требований национального законодательства. Фальсификация результатов голосования при попустительстве ЦИК Беларуси вызвала широкую волну протестов и привела страну к политическому кризису, который продолжается до настоящего времени», — говорится в сообщении.

Также правозащитники напомнили, что в отношении Лидии Ермошиной и некоторых других членов ЦИК действуют санкции Европейского союза, США, Великобритании и других государств.

«При таких обстоятельствах приглашение представителей ЦИК Беларуси и его председателя Лидии Ермошиной для участия в наблюдении за местными выборами в Грузии является недопустимым и по существу будет означать поддержку грузинскими институтами, в первую очередь ЦИК Грузии, фальсификаций результатов голосования на выборах в Беларуси, к которым имеют непосредственное отношение приглашенные белорусские должностные лица», — говорится в заявлении.

По информации interfax.by, ЦИК Беларуси опроверг участие Ермошиной в наблюдении за выборами в Грузии.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Правозащитники за свободные выборы Центризбирком Беларусь-Грузия Персона: Лидия Ермошина

Другие материалы на эту тему:

Списки, урны, бюллетени. На что обращать внимание избирателю

Списки, урны, бюллетени. На что обращать внимание избирателю

Правозащитники подсказали ЦИК, как сделать прозрачным подсчет голосов

Правозащитники подсказали ЦИК, как сделать прозрачным подсчет голосов

Репрессии не прекращаются: правозащитники бьют тревогу

Репрессии не прекращаются: правозащитники бьют тревогу

«Власть продолжает репрессии и нагнетание страха в обществе»

«Власть продолжает репрессии и нагнетание страха в обществе»