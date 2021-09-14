Правозащитники призвали Центризбирком Грузии отменить аккредитацию Ермошиной в качестве наблюдателей на местных выборах

Представители кампании «Правозащитники за свободные выборы» обратились в Центризбирком Грузии и призвали его пересмотреть решение об аккредитации представителей ЦИК Беларуси вместе с председателем Лидией Ермошиной в качестве международных наблюдателей на местных выборах 2 октября. Об этом сообщается на сайте кампании.

Правозащитники подчеркнули, что «начиная с 1996 года все выборы, проводившиеся в Республике Беларусь, были признаны ОБСЕ не соответствующими международным обязательствам Беларуси в области честных и свободных выборов», передает БелаПАН.

«В частности, избирательный процесс по выборам президента Беларуси 2020 года, организованный ЦИК Беларуси, на всех его этапах не соответствовал ряду основных международных стандартов проведения демократических и справедливых выборов и сопровождался многочисленными нарушениями данных принципов и требований национального законодательства. Фальсификация результатов голосования при попустительстве ЦИК Беларуси вызвала широкую волну протестов и привела страну к политическому кризису, который продолжается до настоящего времени», — говорится в сообщении.

Также правозащитники напомнили, что в отношении Лидии Ермошиной и некоторых других членов ЦИК действуют санкции Европейского союза, США, Великобритании и других государств.

«При таких обстоятельствах приглашение представителей ЦИК Беларуси и его председателя Лидии Ермошиной для участия в наблюдении за местными выборами в Грузии является недопустимым и по существу будет означать поддержку грузинскими институтами, в первую очередь ЦИК Грузии, фальсификаций результатов голосования на выборах в Беларуси, к которым имеют непосредственное отношение приглашенные белорусские должностные лица», — говорится в заявлении.

По информации interfax.by , ЦИК Беларуси опроверг участие Ермошиной в наблюдении за выборами в Грузии.

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