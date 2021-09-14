В Беларуси зарегистрировали 1630 случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1630 пациентов с COVID-19, 12 человек скончались (повторение суточного рекорда), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В предыдущие сутки было зафиксировано 1888 новых случаев коронавирусной инфекции, 12 сентября — 1907, 11-го — 1887, 10-го — 1859, 9-го — 1842.

С начала пандемии в стране зарегистрирован 506 591 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровел 495 561 пациент с ранее подтвержденным коронавирусом. Официальный суточный рекорд заболеваемости был зафиксирован 12 декабря 2020 года — 1975 новых случаев.

Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в стране умер 3941 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 9274 теста на COVID-19 (днем ранее 18 329). Всего проведено 8 066 129 тестов.

Первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 1 млн 775 тысяч человек. Более 1 млн 482 тысяч из них прошли полный курс вакцинации.

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