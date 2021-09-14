Медиаменеджеру Андрею Александрову продлили срок содержания под стражей до 12 ноября

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Медиаменеджеру и журналисту Андрею Александрову продлили срок содержания под стражей на два месяца — до 12 ноября. Об этом он сообщил в письме своим друзьям.

Александров и его девушка Ирина Злобина находятся за решеткой уже восемь месяцев. Они были задержаны в Минске 12 января. 14 января в рамках расследования дела Александрова прошел обыск в офисе информационной компании БелаПАН, где в 2014—2018 годах он работал заместителем директора.

Первоначально Александрову было предъявлено обвинение по ч. 1 и 2 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

«Установлено, что 42-летний Андрей Александров и его 31-летняя сожительница Ирина Злобина с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории города Минска, в том числе путем оплаты штрафов, возмещения содержания в ЦИП и ИВС и так далее», — заявил после задержания замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич.

По его словам, с 22 августа до 9 ноября 2020 года Александров и Злобина оплатили более 250 штрафов разным лицам. Деньги для этих целей были предоставлены фондом By_help.

30 июня Александрову предъявили еще одно обвинение — по ч. 1 ст. 356 УК (измена государству).

31 августа его признали подозреваемым, а позже предъявили обвинение по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере). По этому делу вместе с ним проходят директор и главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и бывший директор компании Дмитрий Новожилов.

В СИЗО Андрей Александров и Ирина Злобина поставлены на учет как лица, склонные к экстремизму. Белорусские правозащитники признали их политзаключенными.

 

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Тэги: дело Александрова Персона: Андрей Александров Ирина Злобина Геннадий Казакевич

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