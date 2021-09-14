В ближайшие ночи в Беларуси ожидаются заморозки

По прогнозам Белгидромета, в ближайшие две ночи местами на территории страны ожидаются заморозки.

Как сообщается, 15 и 16 сентября ночью в отдельных районах республики на почве будут заморозки до 0..-2°С.

МЧС отмечает, что заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, в осенне-весенний период для семян и всходов.

«Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой. Также не следует оставлять без укрытия на полях выкопанный картофель и корнеплоды», — рекомендуют спасатели.