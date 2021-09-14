Биржа: все основные валюты разнопланово завершили торги 14 сентября

Три основные иностранные валюты разнопланово завершили торги на БВФБ во вторник, 14 сентября.

Вот на каких позициях они остановились по итогам своих сессий:

доллар — 2,4981 белорусского рубля (-0,0066 пункта);

евро — 2,9527 белорусского рубля (0);

российский рубль — 3,4332 белорусского рубля за 100 российских (+0,0029 пункта).

Минувшая рабочая неделя (6-10 сентября) на БВФБ отсалютовала падением сразу четырех из пяти иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by .

В январе—августе 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 2,79% (с 2,5789 до 2,5069). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

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