Биржа: все основные валюты разнопланово завершили торги 14 сентября

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Три основные иностранные валюты разнопланово завершили торги на БВФБ во вторник, 14 сентября.

Вот на каких позициях они остановились по итогам своих сессий:

  • доллар — 2,4981 белорусского рубля (-0,0066 пункта);
  • евро — 2,9527 белорусского рубля (0);
  • российский рубль — 3,4332 белорусского рубля за 100 российских (+0,0029 пункта).

Минувшая рабочая неделя (6-10 сентября) на БВФБ отсалютовала падением сразу четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе—августе 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 2,79% (с 2,5789 до 2,5069). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

 

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Тэги: курсы валют

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