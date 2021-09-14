Минэнерго ответило Литве на снижение пропускной способности ЛЭП
Министерство энергетики Беларуси отреагировало на принятое накануне литовским Государственным советом по регулированию энергетики (VERT) решение снизить пропускную способность линий электропередачи, связывающих две страны.
В комментарии, размещенном в телеграм-канале пресс-службы Минэнерго, утверждается, что решение литовской стороны «не повлияет на работу энергосистемы Беларуси».
«Принятые Литвой меры затрагивают коммерческие отношения по торговле электроэнергией с третьими странами, — отмечается в комментарии. — О своих намерениях по ограничению коммерческих поставок электроэнергии через трансграничные линии электропередачи с Беларусью литовская сторона заявляла неоднократно, поэтому вчерашнее решение было ожидаемым».
Вместе с тем в министерстве обратили внимание на то, что «белорусская сторона пока не получала каких-либо официальных уведомлений от литовского регулятора».
13 сентября VERT одобрил план снижения максимальной пропускной способности электросетей, связывающих литовскую и белорусскую энергосистемы.
Снижение будет осуществлено 15 сентября. В Вильнюсе утверждают, что после этого Латвия, которая связана с Беларусью, Россией, Литвой и Эстонией в рамках электрического кольца БРЭЛЛ, сможет использовать для торговли с РФ только «такие мощности, которые будут соответствовать пропускной способности линий».
«Латыши уже не будут аллоцировать те же самые наши мощности, которые есть сегодня, на своей перемычке, повышая таким образом коммерческую торговлю, — заявил председатель VERT Ренатас Поцюс. — Объемы этой торговли должны сократиться приблизительно до такого объема, который сегодня реально имеется технически для торговли между Россией и Латвией — около 320 мегаватт».
По словам Поцюса, новая методика Литвы обеспечивает сохранение необходимого технического потока электроэнергии между Литвой и Беларусью «на случай, если у эстонского и латвийского операторов возникнет вопрос о безопасности и надежности системы».
Литва, которая прежде была крупнейшим покупателем электроэнергии из Беларуси, в начале ноября 2020 года на основании «антиостровецкого» закона заблокировала возможность прямых коммерческих поставок белорусского электричества. В Вильнюсе убеждены, что БелАЭС небезопасна, а сам проект является «геополитическим оружием». Беларусь все претензии отвергает.
Вместе с тем физически электроэнергия белорусского происхождения по-прежнему проходит по литовской энергосистеме — в рамках функционирования кольца БРЭЛЛ.
Несмотря на законодательный запрет на коммерческие поставки электроэнергии из Беларуси, в Литве утверждают, что она поступает на рынок стран Балтии через Латвию — из России и под видом российской. Литовские политики полагают, что этому способствует несовершенная методология торговли электричеством с Россией, действующая в Латвии и Эстонии.
По данным литовского оператора сетей Litgrid, в сентябре физический поток электроэнергии из Беларуси в Литву колеблется от 15 до 700 мегаватт.