Еще два региональных телеграм-канала признаны экстремистскими

Информационная продукция телеграм-каналов «Волковыск для жизни new» и «Ошмяны» признана экстремистскими материалами, сообщила Генеральная прокуратура.

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Органы прокуратуры Волковысского и Ошмянского районов в ходе мониторинга СМИ и интернет-ресурсов обнаружили в каналах «призывы к экстремистской деятельности» — блокированию дорог, хулиганским действиям, актам вандализма, а также комментарии с оскорблениями и угрозами в адрес сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих, членов их семей «в связи с выполнением ими служебных обязанностей».

Территориальные прокуроры направили в суды заявления о признании продукции каналов экстремистскими материалами, а суды удовлетворили заявления в полном объеме и «допустили немедленное исполнение принятых решений».

Копии судебных решений направлены в Министерство информации для включения каналов в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов на территории Беларуси.

«Теперь опубликование или размещение, в том числе способом репоста, информации из вышеназванных телеграм-каналов повлечет наступление ответственности по ст.19.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

На 14 сентября в республиканский список экстремистских материалов включено около 200 телеграм-каналов, чатов и ботов.

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