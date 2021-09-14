Переполох на стройке: спасатели сняли машиниста башенного крана с высоты 40 метров

Работники МЧС Центрального района столицы пришли на помощь машинисту башенного крана, которому на высоте 40 метров стало плохо.

Как сообщили в пресс-службе спасательного ведомства, инцидент на одной из строек на проспекте Победителей произошел сегодня утром.

Отмечается, что в дежурную часть позвонили медики скорой помощи, которые и сообщили о проблеме.

Прибывшие к месту вызова спасатели (в МЧС отметили Владислава Семашкевича, Евгения Залевского, Сергея Вечера, Александра Адерихо, Вячеслава Моржуева и Дмитрия Литвиненко), «организовывали страховочную и спусковую станции, с которых при помощи спасательной косынки спустил его [машиниста] на землю».

Мужчину передали медикам, которые доставили его в больницу. Предположительный диагноз: почечная колика.