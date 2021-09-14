Страны ЕС пресекли в понедельник нелегальную миграцию около 280 человек со стороны Беларуси

За минувшие сутки в страны Европейского союза не впустили около 280 иностранцев, намеревавшихся нелегально перейти границу со стороны Беларуси.

Пограничная служба Польши сообщила в «Твиттере», что 13 сентября было зафиксировано 249 попыток нелегального проникновения в страну через белорусскую границу. Задержали 11 граждан Ирака и одного — Конго, остальных в Польшу не впустили.

Кроме того, накануне пограничники задержали трех иностранцев, помогавших другим незаконно пересекать границу Польши из Беларуси, — граждан Сирии и Таджикистана с немецким и польским видом на жительство соответственно, а также гражданина Грузии.

Новостной портал Delfi со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщил, что за прошедшие сутки в страну не впустили около 20 мигрантов, намеревавшихся незаконно пересечь границу со стороны Беларуси. Отмечается, что иностранцы подходили к участкам литовской границы, относящимся к Игналинскому, Швенчёнскому, Шальчининкскому, Лаздияйскому районам и Друскининкайскому краю.

Государственная пограничная охрана Латвии на своем сайте сообщила, что 13 сентября были предотвращены попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы 19 иностранцами. Никого не задержали.

Отмечается, что с 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах было введено чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 1.151 нелегального мигранта. За это же время 25 человек пропустили по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране задержали 377 иностранцев, незаконно пересекших границу.

Из-за увеличения потока нелегальных мигрантов с белорусской стороны Литва ввела режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша — чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

8 сентября представительство ЕС заявило демарш Министерству иностранных дел Беларуси «в связи с незаконными пересечениями границы со стороны Беларуси в Европейский союз».

«Европейская служба внешних действий утверждает, что наблюдаемое 50-кратное увеличение нерегулярных переходов границы из Беларуси в ЕС не является отражением неспособности властей Беларуси соблюдать свои обязательства в борьбе с незаконной миграцией и торговлей людьми, — говорится в сообщении на сайте представительства ЕС. — Для такого резкого роста количества нелегальных переходов границы на рассматриваемом маршруте нет объективных причин. ЕС осуждает использование мигрантов в политических целях и настоятельно призывает власти Беларуси прекратить эту практику».

В тот же день МИД Беларуси выступил с критикой демарша . Во внешнеполитическом ведомстве заявили: «Пытаться утверждать, что Беларусь каким-то образом причастна к росту количества переходов границы, по меньшей мере некомпетентно и непрофессионально. Мы не имеем ничего общего с истинными причинами роста потоков миграции из проблемных регионов. А вот страны ЕС как участники известных коалиций имеют к этому прямое отношение».

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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