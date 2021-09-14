Вышедший из тюрьмы бизнесмен Александр Кнырович уехал из Беларуси

Известный белорусский бизнесмен Александр Кнырович после выхода на свободу сообщил об отъезде из страны.

«Итак, я — уехал… Нет и не может быть никакой более важной ценности в жизни человека, чем СВОБОДА. Свобода думать, говорить, делать. Не оглядываясь… И это ежедневное ощущение важнее денег, здоровья, секса и социального статуса. Один мой знакомый, белорусский предприниматель, на днях сказал мне: «Я живу, засунув чувство собственного достоинства себе в …». Я так не смогу. Я просто не смогу себя уговорить. Поэтому — я уехал. Очень надеюсь, что не навсегда… Все-таки я очень люблю свой город и горжусь подавляющим большинством людей, его окружающих. Держитесь, дорогие мои герои!» — написал Кнырович в «Фейсбуке».

4 июля 2018 года судом Фрунзенского района Минска Кнырович был приговорен к шести годам лишения свободы в колонии усиленного режима за уклонение от уплаты налогов и взятки. 16 октября после рассмотрения аппеляции срок заключения был снижен до пяти лет.

О деле Кныровича читайте здесь: